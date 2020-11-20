تفكيك شبكة مختصة في القرصنة عبر المواقع الالكترونية بجهة العمران

تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بالعمران، أمس الخميس، بعد تعميق التّحرّيات والتّنسيق مع النّيابة العموميّة، من القبض على شخص بجهة حيّ التّضامن (ولاية أريانة)، مورّط ضمن شبكة تضم مجموعة من الأشخاص، بجهة العمران من ولاية تونس، مختصة في قرصنة البطاقات البنكيّة للأجانب واستغلال معطياتها، باختلاس الأموال والتّفريط فيها بالبيع بالمواقع الافتراضيّة والحصول على أموال افتراضيّة (Bitcoin)، يقومون من خلالها ببيع خدمات مختلفة لأشخاص من الجنسيّة التّونسيّة، مقابل مبالغ ماليّة من العملة الصّعبة.

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة أن الشخص الذي تم القبض عليه، اعترف بعد التّحرّي معه، بتورّطه في شراء المال الافتراضي من شخص بجهة حيّ التّحرير والذي بالقبض عليه، اعترف بدوره أنّه تولّى تسوّغ 7 مكاتب بمؤسّسة خاصّة، من لدُن شخص آخر، مقابل مبلغ مالي قدره 1200 دينار شهريّا، كما اعترف بتزويد حرفائه بالمال الافتراضي، للحصول على السّيولة الماليّة عن طريق حساب بريدي الكتروني وأيضا عن طريق مجموعة تنشط بأحد المواقع الاجتماعيّة ومن بينهم شخص تمّ القبض عليه بمنزله بجهة الكرم (بعد التّنسيق مع النّيابة العموميّة) وهو بصدد الإبحار عبر المواقع الالكترونيّة الخاصّة بالقرصنة وقد تم حجز حاسوبه وهاتفه الجوّال. وبالتّحرّي معه، اعترف هذا الشخص بحصوله على السّيولة الماليّة عن طريق القرصنة.

وبمزيد تعميق التّحرّيات، تمّ القبض على صاحب هذه المؤسّسة الخاصّة الذي اعترف بعد التّحرّي معه، بتسويغه 7 مكاتب بمؤسّسته، مقابل مبلغ مالي قدره 1200 دينار لفائدة شخصين قاطنين بجهة حيّ التحرير، تمّ ضبط أحدهما بالمؤسّسة المذكورة (فيما سبق وأن تمّ القبض على شريكه) وحجز 11 وحدة مركزيّة وحواسيب وعدد من الأقراص الصّلبة.

وقد أذنت النّيابة العموميّة، بعد استشارتها، بالاحتفاظ بهؤلاء الأشخاص جميعا وعددهم خمسة واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.