منوبة: تسجيل 05 حالات وفاة جراء فيروس كورونا

سجلت ولاية منوبة، اليوم الجمعة، ارتفاعا في عدد حالات الوفيات، بعد تسجيلها 05 حالات جديدة بمعتمديات الجديدة وطبربة ودوار هيشر والمرناقية، مما أدى إلى بلوغ 134 حالة وفاة منذ بداية الجائحة بالبلاد، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور، لصحفية مكتب “وات” بمنوبة.

وتتعلق حالات الوفيات الجديدة بمسن يبلغ من العمر 83 سنة توفي بمستشفى الرابطة بالعاصمة، ودفن اليوم بمقبرة سيدي طالب بالجديدة، مقر سكناه.

أما الحالة الثانية فهي لمسن أيضا يبلغ من العمر 65 سنة توفي اليوم بمستشفى الرابطة بالعاصمة، بعد إخضاعه سابقا لاختبار الكوفيد 19، ودفن بمنطقة سيدي علي الحطاب بالمرناقية.

وسجلت معتمدية طبربة حالتي وفاة جراء فيروس كورونا، الأولى لمسن يبلغ من العمر 69 سنة توفي بالرابطة، والحالة الثانية لمسنة تبلغ من العمر 76 سنة توفيت في معهد القصاب، ودفنت بمقبرة سيدي غرس الله بطبربة.

وتتعلق الحالة الخامسة بمسن بالغ من العمر 69 سنة، توفي في مستشفى الرابطة بالعاصمة مساء أمس بعد إخضاعه لاختبار الكوفيد وثبوت اصابته بفيروس كورونا، وقد تم دفنه اليوم في مقبرة سيدي بوشوشة بالمكان.

وقد تولت بلديات المرناقية وطبربة ودوار هيشر والجديدة، القيام باجراءات جلب الجثامين وتراتيب الدفن وفق البروتوكول الصحي، بالتنسيق مع فريق حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة إلى اليوم، 1609 إصابات، و134 حالة وفاة، و805 حالات شفاء، فيما لاتزال 675 حالة نشيطة.