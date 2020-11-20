البورصة في أسبوع: توننداكس يختتم الأسبوع على منحى ايجابي

اختتمت بورصة تونس معاملات هذا الأسبوع، الممتد بين 16 و20 نوفمبر 2020، على منحى ايجابي وسجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” ارتفاعا بنحو 5ر1 بالمائة وسط حجم تبادل بقيمة 81ر6741 نقطة، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للايجار المالي”.

وشهدت معاملات الأسبوع تسارع في نسق التبادل بلغ 36 مليون دينار (م د)، اي بمعدل 2ر7 م د في الحصة الواحدة. واستقطبت اسهم كل من اسمنت قرطاج واوروسيكل والاتحاد الدولي للبنوك اهتمام المستثمرين.

وتصدرت الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة قائمة الارتفاعات وسط حجم تبادل بقيمة 378 ألف دينار وارتفع سعر سهمها بنسبة 24 بالمائة (640ر1 د). علما ان الشركة التابعة لمجموعة الوكيل لم تنشر بعد قائماتها المالية لسنتي 2018 و2019.

وتطور سهم الصناعات الكيميائية للفليور بنسبة 6ر15 بالمائة (200ر68 د) مع حجم تبادل بقيمة 579 ألف دينار خلال الأسبوع. وانخفض رقم معاملات الشركة خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2020 بنسبة 34 بالمائة ليبلغ 5ر95 م د.

وتكبدت الشركة العصرية للخزف أعلى الخسائر، خلال الأسبوع، ليتراجع سعر سهمها بنسبة 5ر6 بالمائة (1 د) مع حجم تبادل ضئيل لم يتجاوز 293 ألف دينار.

وانخفض سهم “أوفيس بلاست” بنحو 5 بالمائة (900ر1 د) مع حجم تبادل هزيل لم يتخطى عتبة 8 آلاف دينار. وتقلص بدوره رقع معاملات الشركة بنحو 11 بالمائة ليصل الى 11 م د كما تراجعت النتيجة الصافية، مع موفى جوان 2020، بنحو 413 ألف دينار، في حين حققت نتيجة صافية ايجابية بقيمة 768 ألف دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

واستقطبت شركة اسمنت قرطاج اهتمام المستثمرين هذا الاسبوع لتجني حجم تبادل بقيمة 6 ملايين دينار، وتطور سعر سهمها بنسبة 3ر13 بالمائة (790ر1 د).