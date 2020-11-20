تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية سليانة

سجّلت ولاية سليانة، اليوم الجمعة، 24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، تتوزع الى 16 حالة بسليانة المدينة، و4 حالات بالروحية، و3 بالعروسة، وحالة واحدة بقعفور.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الجهة منذ بدء الجائحة إلى اليوم، 998 حالة إصابة مؤكدة، منها 54 حالة وفاة.

* ولاية زغوان

ارتفع عدد حالات الوفاة في ولاية زغوان بفيروس “كورونا”، إلى 49 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، اليوم الجمعة.

ورصدت مصالح الصحة بالجهة كذلك،21 إصابة جديدة بالفيروس، منها 6 حالات تم تسجيلها في معتمدية الناظور بواسطة التحاليل السريعة، في إطار حملة تقصي شملت 45 عينة.

وقد ارتفع إجمالي الإصابات بالجهة إلى 981 إصابة، منها 75 إصابة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية، وذلك منذ 27 جوان الفارط، تاريخ إعادة فتح الحدود.

* ولاية نابل

ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية نابل، اليوم الجمعة، ليبلغ 140 حالة وفاة، بعد تسجيل 5 وفيات إضافية.

وسجلت الجهة، أيضا، 105 إصابات محلية جديدة بالفيروس، من مجموع نتائج تحليل 300 عينة، ليرتفع عدد الحالات النشيطة إلى 1341 حالة، من مجموع 5623 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

وتتوزع حالات الإصابة الاخيرة المسجلة، على 32 حالة بمعتمدية نابل، و15 حالة بمعتمدية قربة، و13 حالة بمعتمدية الحمامات، و10 حالات بمعتمدية بني خيار، و8 حالات بمعتمدية منزل تميم، و6 حالات بمعتمديتي دار شعبان الفهري والهوارية، و5 حالات بمعتمدية قرمبالية، و3 حالات بمعتمديتي منزل بوزلفة وبني خلاد، وحالتين بمعتمدية قليبية، وحالة وحيدة بمعتمديتي الميدة وسليمان.

وتم رفع العزل الصحي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن 156 شخصا من مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، والبالغ عددها 4142 حالة.

* ولاية سوسة

سجّلت، ولاية سوسة، اليوم الجمعة، حالتي وفاة بفيروس “كورونا”، الى جانب 59 إصابة جديدة، وذلك من مجموع نتائج 211 تحليلا.

وبلغ، وفقا لذلك إجمالي الوفيات بالجهة منذ ظهور الوباء، 205 حالات وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للحالات المسجلة لحاملي الفيروس 7030 حالة، فيما استقر عدد حالات التعافي من الفيروس في حدود 3442 حالة.

ويقيم اليوم، 108 مصابين بـمرض “كوفيد 19” من ولاية سوسة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، من بينهم 35 باقسام الإنعاش، بالاضافة الى 15 مريضا من ولايات أخرى.

* ولاية تطاوين

سجلت ولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 حالات وفاة بفيروس “كورونا”، ما يرفع عدد الوفيات بالجهة، الى 46 حالة منذ ظهور الوباء.

وتتوزع حالات الوفاة، الى 18 في تطاوين الشمالية، و13 حالة في غمراسن، و7 في تطاوين الجنوبية، و4 حالات في بني مهيرة، وحالتين في ذهيبة، وحالة وحيدة في رمادة، وأخرى في البئر الاحمر، علما وأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة قبل إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

وبخصوص الحالات الايجابية، فقد سجلت الجهة 35 إصابة جديدة بالفيروس، تتوزع الى 16 في تطاوين الشمالية، و8 في غمراسن، و5 في تطاوين الجنوبية، و3 في بني مهيرة، وحالتين في ذهيبة، وحالة وحيدة في رمادة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات الى 673 حالة منذ بدء الجائحة.

و ارتفعت بدورها حالات التعافي من الفيروس الى 403 حالات، فيما يواصل 172 مصابا الخضوع للحجر الصحي الذاتي، 153 منهم في معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن.

ويخضع 9 مصابين بفيروس “كورونا” للعلاج في المستشفى الجهوي بتطاوين، و5 آخرين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

* ولاية المهدية

سجّلت ولاية المهدية، اليوم الجمعة، 3 حالات وفاة بفيروس “كورونا”، و56 إصابة جديدة، من مجموع نتائج تحليل 145 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، إلى 19 بالجم، و11 بقصور الساف، و9 بالسواسي، و8 بسيدي علوان، و7 بالمهدية، وإصابة واحدة بكل من ملولش وأولاد الشامخ.

وبلغ عدد حالات الشفاء، خلال نفس اليوم، 12 حالة، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين منذ بداية الجائحة إلى 1013 حالة تعافي.

وارتفع إجمالي الإصابات بالجهة منذ 8 مارس الفارط، تاريخ ظهور أول إصابة، إلى 1515 إصابة، منها 49 حالة وفاة، و453 حالة لا تزال حاملة للفيروس.

* ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي، اليوم الجمعة، 3 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع اجمالي الوفيات بالفيروس منذ تسجيل اول حالة بالجهة، إلى 45 حالة، منها 44 حالة سجلت إثر إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

وسجلت الجهة أيضا، 48 حالة ايجابية جديدة حاملة لفيروس “كورونا”، ليرتفع اجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 1580 إصابة، منها 1469 اصابة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود موفى جوان المنقضي، علما وان الجهة شهدت، خلال الـ48 ساعة الاخيرة، ارتفاعا ملحوظا في عدد الحالات الايجابية والوفيات بـ136 اصابة، وأكثر من 10 وفيات.

* ولاية بن عروس

ارتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” في ولاية بن عروس منذ بداية الجائحة، الى 4150 إصابة مؤكدة، بعد رصد 52 حالة اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الجهة، أيضا، 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة بالجهة إلى 148 حالة وفاة .

في المقابل، ارتفع عدد الحالات المتعافية من الفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة، ليصل الى 3968 حالة شفاء، بعد تعافي 54 حالة جديدة، وبذلك ينخفض العدد الجملي للحالات النشيطة الحاملة للفيروس الى 182 حالة، منهم 114 مصابا يقيمون بمركز الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية.

* ولاية سيدي بوزيد

سجلت، ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 26 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات الى 1507 حالات، منها 1012 حالة شفاء، و59 حالة وفاة.

وسجلت معتمدية سيدي بوزيد الغربية، أعلى نسبة من حيث عدد الإصابات، بـ689 إصابة، تليها سيدي بوزيد الشرقية (198 حالة)، والسبالة (124)، والرقاب (80)، وبن عون (75) وجلمة (71) وبئر الحفي (66)، والمكناسي (57)، واولاد حفوز (50)، والسوق الجديد (41) والمزونة (32) ومنزل بوزيان (15 إصابة)، وأخيرا السعيدة بـ9 إصابات).

* ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس، اليوم الجمعة، و4 حالات وفاة و101 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب 95 حالة تعافي، من مجموع 413 تحليلا مخبريا .

وبلغ إجمالي الوفيات بالجهة منذ ظهور الوباء، 156 حالة وفاة، والعدد الجملي للحالات المسجلة لحاملي الفيروس 5761 حالة، وعدد المتعافين 4559 شخصا، في حين فاق عدد التحاليل المنجزة لتقصي الوباء 25 ألفا و900 تحليل.

ويقيم حاليا بقسم العناية المركزة بوحدة “كوفيد إنعاش” بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، 12 مصابا، و78 مريضا بقسم “كوفيد أكسجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، مقابل 34 مصابا بالمصحات الخاصة.

* ولاية باجة

كشفت نتائج التحاليل المجراة، يوم امس الخميس، بولاية باجة، عن تسجيل 36 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، منها 18 اصابة بباجة المدينة، و8 اصابات بتبرسق، وحالتين (02) بنفزة، وحالة بعمدون.

وقد ارتفع عدد الحالات الايجابية بالجهة الى 1940 حالة، فى حين بلغ عدد الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء 1324 شخصا.

ويواصل الاقامة بمستشفيات الجهة 26 مصابا، فى حين وصل عدد الوفيات حتى يوم امس بالجهة الى 51 حالة وفاة.