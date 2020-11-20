قفصة: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالمتلوي جرّاء الإصابة بفيروس كورونا ورصد 49 إصابة جديدة بالفيروس

تسبّب فيروس كورونا خلال الساعات ال24 الأخيرة، في وفاة شخصين بالمتلوي من ولاية قفصة بقسمي كوفيد ـ19 بالمستشفيين الجهويين بقفصة والمتلوي، ما يرفع حصيلة الوفيات بالجهة جرّاء هذا الوباء، إلى 52 وفاة، حسب ما ذكره المدير الجهوي للصحة، سالم ناصري.

كما أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة بقفصة، مساء الجمعة، عن رصد49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع مجموع المصابين الحاملين للفيروس حاليا إلى 579 مصابا.

وطالت أغلب الإصابات الجديدة أشخاصا من معتمدية قفصة الجونبية ب39 إصابة، فيما تتوزّع بقية الإصابات على معتمديات القطار ب6 إصابات وام العرائس والمتلوي بحساب إصابتين بكل معتمدية منهما، والمظيلة بإصابة واحدة.

وبحسب آخر تحيين للوضع الوبائي بقفصة، فقد بلغ مجموع المصابين منذ بدء إنتشار الفيروس في مارس الماضي، 1353 مصابا، توفّي من بينهم 52 شخصا، وتعافى منهم 774 مصابا.

ويقيم في الوقت الحالي 20 مصابا من مجموع المصابين الحاملين للفيروس بقسم “كوفيد -19 ” بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، من بينهم مصابون تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.