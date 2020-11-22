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عاجل: 47 جريحا في حادث اصطدام بين حافلتين بشارع محمد الخامس وأحد السواق في غيبوبة..

2020/11/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

جرح 47 شخصا، جروحهم متفاوتة الخطورة، في حادث تصادم بين حافلة تابعة لشركة نقل تونس وحافلة للنقل السياحي صباح اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 بالعاصمة، وفق ما أكّده المكلّف بالإتصال في شركة نقل تونس لاذاعة موزاييك.

وأكّد نفس المصدر أنّ إصابة سائق حافلة نقل تونس خطيرة وهو في غيبوبة.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ إنّه تمّ نقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة على متن سياّرات الإسعاف التاّبعة للحماية المدنيّة ولمصالح وزارة الصحة.

وجدّ الحادث في حدود الساعة السابعة صباحا في التقاطع بين شارعي غانا ومحمّد الخامس قصر المؤتمرات. وكانت حافلة نقل تونس تؤمّن رحلة لأعوان شركة الخطوط التونسية.

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