توتنهام يتكبد خسائر كبيرة بسبب كورونا

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانقليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين أنه مني بخسائر مالية صافية بلغت 63.9 مليون جنيه إسترليني (85.45 مليون دولار) خلال السنة المالية الأخيرة بعد توقف منافسات اللعبة وإقامة المباريات بدون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

وقال توتنهام إن إجمالي الإيرادات خلال السنة المالية المنتهية في 30 جوان الماضي بلغ 402.4 مليون جنيه إسترليني بعد ان كان 460.7 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

كما تراجعت الإيرادات التلفزيونية والإعلامية في هذه السنة إلى 95.2 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت 149.9 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

وزادت القيمة الصافية لديون توتنهام إلى 604.6 مليون جنيه إسترليني من 534.3 مليون جنيه إسترليني.

وقال دانييل ليفي رئيس مجلس إدارة النادي اللندني “نحن الآن في خضم واحد من أكبر التحديات التي عرفناها طوال مسيرتنا.

وأضاف “تأثير الجائحة على إيراداتنا كبير وقد جاء في أسوأ توقيت بعد الانتهاء مباشرة من بناء استاد النادي الذي تكلف 1.2 مليار جنيه إسترليني من خلال موارد النادي وديون طويلة الأمد”.

وتوقع ليفي أن يتكبد ناديه متصدر الدوري الممتاز حاليا خسائر مالية تزيد عن 150 مليون جنيه إسترليني في العام المقبل إن لم يسمح بعودة الجمهور إلى الملاعب.