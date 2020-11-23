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كوفيد 19: وزارة الصحة تسجل يوم 22 نوفمبر الجاري 41 حالة وفاة و485 اصابة جديدة و1597 حالة شفاء

2020/11/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، انها سجلت بتاريخ يوم الاحد 22 نوفمبر الجاري، 41 حالة وفاة اضافية جراء الاصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها منذ انتشار الفيروس الى 2862 حالة وفاة.

كما رصدت الوزارة يوم 22 نوفمبر، 485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك إثر إجراء 1368 تحليلا مخبريا، مقابل 1597 حالة شفاء ليصل العدد الجملي للمتعافين 63846 فردا في تونس.

وتم يوم 22 نوفمبر، حسب الوزارة، التكفل ب 36 مصابا جديدا بالفيروس بالمستشفيات والمصحات الخاصة، ليصل عدد المرضى المقيمين حاليا بالمستشفيات والمصحات الخاصة، الى 1461مريضا منهم 297 مرضى يقيمون حاليا باقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، و128 مصابا تحت التنفس الاصطناعي.

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