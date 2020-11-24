الكاف-كوفيد 19: تسجيل 3 حالات وفاة جديدة و65 اصابة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، إلى جانب 65 إصابة إضافية بالفيروس، وذلك إثر ورود نتائج التحاليل المخبرية المجراة يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.

وباحتساب الحصيلة الجديدة يرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 70 حالة وعدد الاصابات المؤكدة إلى 2342 حالة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة.

وكشفت الإدارة الجهوية للصحة أيضا عن ارتفاع عدد حالات التعافي من المرض إلى 1980 حالة، فيما لايزال 44 شخصا يقيمون في المستشفيات، منهم 3 أشخاص في أقسام الانعاش ويخضع 342 شخصا مصابا بالعدوى للحجر الصحي المنزلي.