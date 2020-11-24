عاجل: تفاصيل اختلاس مليار ونصف من مكتبي بريد بسيدي بوزيد..

انتشال جثّة طفل ال 13 سنة بسيدي ثابت

عاجل- نقص في جرايات التقاعد: cnrps يوضّح

طرح مبادرة لادانة العنف في مجلس النوّاب.. وهذه التفاصيل

الكاف-كوفيد 19: تسجيل 3 حالات وفاة جديدة و65 اصابة

2020/11/24 أخبار, أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، إلى جانب 65 إصابة إضافية بالفيروس، وذلك إثر ورود نتائج التحاليل المخبرية المجراة يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.

وباحتساب الحصيلة الجديدة يرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 70 حالة وعدد الاصابات المؤكدة إلى 2342 حالة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة.

وكشفت الإدارة الجهوية للصحة أيضا عن ارتفاع عدد حالات التعافي من المرض إلى 1980 حالة، فيما لايزال 44 شخصا يقيمون في المستشفيات، منهم 3 أشخاص في أقسام الانعاش ويخضع 342 شخصا مصابا بالعدوى للحجر الصحي المنزلي.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn