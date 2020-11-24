منوبة: تسجيل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا

ارتفع عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا بولاية منوبة، اليوم االثلاثاء، إلى 143 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم، حسب معطيات الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.

وتتعلق حالات الوفاة الجديدة بمسن يبلغ من العمر 65 سنة أصيل منطقة الأنصارين بطبربة، توفي أمس بمستشفى الرابطة بالعاصمة، بعد إخضاعه سابقا لاختبار الكوفيد ـ19، والذي وردت نتيجته إيجابية.

كما سجلت معتمدية دوار هيشر حالة وفاة مسن يبلغ من العمر 73 سنة توفي أمس بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، ووردت نتيجة اختبار الكوفيد الخاص به إيجابية.

هذا وقد قام أعوان الدفن ببلديتي دوار هيشر وطبربة بجميع ترتيبات جلب جثماني الضحيتين ودفنها وفق البروتوكل الصحي المعمول به.

يذكر أن ولاية منوبة الجهة سجلت 143 حالة وفاة، من بينها حالة وفاة بفرنسا، وذلك من جملة 1946حالة اصابة منذ بداية الجائحة، منها 1140 حالة شفاء و666 حالة لاتزال حاملة للفيروس.