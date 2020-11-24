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تسجيل 1017 اصابة جديدة و73 وفاة اضافية خلال ال24 ساعة الاخيرة

2020/11/24 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، انها سجلت بتاريخ يوم 23 نوفمبر الجاري، 1017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك إثر إجراء 3209 تحليلا مخبريا، و1457 حالة شفاء ليتجاوز العدد الجملي للمتعافين 65300 متعاف

كما رصدت الوزارة بذات التاريخ، 73 حالة وفاة اضافية جراء الاصابة بفيروس كوفيد-19، ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها منذ انتشار الفيروس الى 2935 حالة وفاة

وافادت الوزارة انه تم بتاريخ 23 نوفمبر، التكفل ب 77مصابا جديدا بالفيروس بالمستشفيات والمصحات الخاصة، ليصل عدد المرضى المقيمين حاليا بالمستشفيات والمصحات الخاصة، الى 1452مريضا، منهم 287 مرضى يقيمون حاليا باقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، و127 مصابا تحت التنفس الاصطناعي

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