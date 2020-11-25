تعلم الإدارة العامة للحرس الوطني عن وجود ضباب كثيف يحجب الرّؤية بالطّريق السّيّارة أ3 مستوى محوّل تستور إلى الكلم 94 مستوى محوّل باجة.

ودعت الادارة العامة في بلاغ ،مستعملي الطّريق التّعديل في السّرعة وأخذ جميع الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافات الأمان والتّقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التّنقّل.

ويمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التّالية : 71960448 أو 71963512.

كما يمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193 المجّاني.