مدنين : تسجيل 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 21 اصابة بجزيرة جربة و44 حالة شفاء

سجّلت ولاية مدنين خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة شفاء من جملة نتائج تحاليل 295 عينة وردت عن مختلف المخابر الخاصة والمرجعي بمستشفى الصادق المقدم بجربة ليرتفع بذلك عدد المصابين منذ ظهور الجائحة بالجهة في شهر مارس الماضي الى 1456 اصابة وعدد المتعافين الى 1036 حالة شفاء وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.

وتتوزع الاصابات الجديدة حسب المعتمديات بعدد مرتفع بلغ 21 اصابة بجزيرة جربة منها 15 اصابة بجربة حومة السوق بعد انخفاض في الاصابات في اليومين الماضيين فيما جاءت بقية الاصابات بمعتمدية مدنين الجنوبية بعدد 7 اصابات وسيدي مخلوف 5 اصابات وجرجيس 4 اصابات ومدنين الشمالية 3 اصابات وكل من بني خداش وبن قردان اصابتين.

اما حالات الشفاء فتتوزع بين 13 حالة شفاء بحومة السوق و9 بمدنين الشمالية و8 بسيدي مخلوف و5 بمدنين الجنوبية و3 بميدون وحالة شفاء في كل من بني خداش وبن قردان واجيم.

وحسب الدكتور زيد فان نتائج 12 عينة لاعوان الامن خالطوا احد زملائهم المصاب جاءت سلبية ما يثبت سلامتهم من فيروس كورونا.