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سيدي بوزيد : تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/11/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تم اليوم الاربعاء بولاية سيدي بوزيد تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا حسب ما اكده محمد زاهر الاحمدي المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد في تصريح لــ(وات).

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات الى 1601 حالة منها 1123 حالة شفاء و65 حالة وفاة 25 مستوردة والباقي محلية .

وتخص حالات الاصابة بفيروس كورونا المسجلة اليوم الاربعاء معتمدية سيدي بوزيد الغربية (4 اصابات) والرقاب وجلمة (حالتان) لكل منهما.

وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تمّ إجراؤها بسيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي 7872 تحليلا بعد رفع 80 عينة اليوم الاربعاء.

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