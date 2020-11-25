رسميّا: قائمة جديدة للمخابر المرخّص لها لاجراء تحليل كورونا

هام: اقرار اجراءات عاجلة لفائدة هذه الولاية

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 25 نوفمبر

عاجل: التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهوريّة التونسيّة

عاجل- بعد فقدانها منذ فيفري 2019: العثور على جثّة الفتاة في بئر.. واعترافات صادمة لصديقتها

2020/11/25 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّنت وحدات فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم ومركز الامن بقربة الجنوبية، من إماطة اللثام على اختفاء فتاة في العقد الثالث من العمر أصيلة قربة كانت قد فقدت منذ فيفري 2019.

وأكد مصدر أمني، لـ”جوهرة أف أم، أن الوحدات الامنية تمكنت أمس من ايقاف صديقة المفقودة وهي مفتش عنها منذ فترة وبالتحقيق معها ومجابهتها بالقرائن والحجج اعترفت ان صديقتها قد قُتلت على يد شاب اثناء جلسة خمرية، وقام الأخير بالقاء جثتها بأحد الأبار في الجهة بمعية شاب اخر.

وتم على إثر ذلك القاء القبض على الشابين، واستكمال التحقيق معهم واحالتهم على انظار العدالة.

هذا وقد تم اليوم اِسخراج الهيكل العظمي للفتاة من البئر بقربة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn