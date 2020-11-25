عاجل: اقتحام مقر ولاية قفصة من قبل عدد من المحتجين..

عمد، اليوم الاربعاء، عدد من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل بقفصة إلى اقتحام مقر الولاية والاعتصام ببهوها الداخلي، للتعبير عن رفضهم للقرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري الخاص بولاية قفصة المنعقد أمس الثلاثاء، حيث رفعوا شعارات تطالب بالتشغيل، وعمد عدد منهم، في حركة تصعيدية، الى حرق العجلات خارج سور الولاية .

وفي هذا الصدد، أكّدت، فضيلة عفصي، صاحبة شهادة عليا وعاطلة عن العمل، لـ”وات”، أن هذا التحرك الاحتجاجي جاء على خلفية القرارات المعلن عنها اثر المجلس الوزاري والتي لاترتقي الى انتظارات أهالي الجهة، خاصة وأنها لم تتطرق الى موضوع أصحاب الشهائد العليا ولم تقترح حلولا لمشكلة بطالتهم.

وأضافت أنه تم إلغاء عدد من المناظرات بشركة فسفاط قفصة ،والمجمع الكيميائي التونسي، وشركة البيئة والغراسات والبستنة، والتي تم الاتفاق عن فتحها في محاضر جلسات سابقة، وفضلا عن عدم ادراجها ضمن القرارات المعلن عنها من قبل الحكومة، وهو ما يعدّ مماطلة وتسويفا وانتهاجا لسياسة اللامبالاة تجاه العاطلين عن العمل.

يذكر ان مجلسا وزرايا خاصا بولاية قفصة قد انعقد يوم أمس الثلاثاء، تم في أعقابه الاعلان عن جملة من القرارات، من بينها تحويل مطار القصر- قفصة إلى مطار شحن بتكلفة 12،5 مليون، والانطلاق بداية من مارس 2021 في اشغال المستشفى متعدد الاختصاصات، وتدعيم مستشفيات الرديف وام العرايس والسند بأطباء اختصاص، وانتداب 6 اطباء اختصاص خلال الثلاثية الاولى لسنة 2021 لافتتاح الاقسام الجديدة الجاهزة بكل من المظيلة، والرديف، وام العرايس، والمتلوي.