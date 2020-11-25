قبلي: 60 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” واستقرار حالات الوفاة في حدود 60 حالة

أكد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، اليوم الاربعاء، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ ظهور الوباء الى 1811 حالة منها 1700 حالة تم تسجيلها بعد اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

وأشار، المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان عدد الوفيات استقر في حدود 60 حالة، منها 59 حالة وفاة تم تسجيلها منذ فتح الحدود، ملاحظا من جانب آخر، أنه تم اليوم الانطلاق في اشغال احداث وحدة لاستقبال مرضى الكوفيد بالمستشفى الجهوي بقبلي باعتمادات تفوق 900 الف دينار، والتي من المنتظر ان تكون جاهزة في ظرف شهر.