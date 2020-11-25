وفاة الأسطورة ارمندو دياغو مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

قال محامي الأسطورة دييجو مارادونا إن النجم الأرجنتيني الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم توفي اليوم الأربعاء نتيجة أزمة قلبية.

وعانى مارادونا (60 عاما) في الآونة الأخيرة من أزمات صحية وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع.

وأعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس اليوم الأربعاء.

وقاد مارادونا الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وبقي مدرب خيمناسيا ئي إسجريما في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض نتيجة انقطاعه المفاجئ عن تناول الكحوليات.