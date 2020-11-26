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جلسة عمل في وزارة الداخلية بخصوص مطالب الجامعة العامة لموظفي وأعوان وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعُمد

2020/11/26 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

إنعقدت مساء اليوم الخميس جلسة عمل، بمقر وزارة الداخلية، أشرف عليها الوزير، توفيق شرف الدين، وحضرها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، منعم عميرة، والكاتب العام للجامعة العامة لموظفي وأعوان وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعُمد، مليك بن موسى.

وأوضحت الداخلية في بلاغ لها، أن جلسة العمل، التي شارك فيها سامي إطارات الوزارة، خصصت للنظر في مدى تقدم تنفيذ الإتفاقيات السابقة المتعلقة بجملة من المطالب الإجتماعية والمهنية التي تهم منظوري الجامعة العامة لموظفي وأعوان وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعُمد.

من جهته، أكد توفيق شرف الدين، خلال الجلسة، “أهمية التفاعل الإيجابي” بين الطرفين الإداري والنقابي من أجل الارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي وزارته، مضيفا أنه “يتم العمل على التنسيق مع الهياكل المعنية من أجل حلحلة المسائل العالقة”، وفق نص البلاغ.

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