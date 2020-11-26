رئيس مجلس النواب يشدد على أهمية تشريك المنظمات الاجتماعية والجمعيات المدنية في الحوار الوطني الاقتصادي والاجتماعي المنشود

شدد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لدى استقباله، الخميس، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عبد الرحمان الهذيلي، بقصر باردو، على أهمية تشريك المنظمات الاجتماعية، والجمعيات المدنية، في الحوار الوطني الاقتصادي والاجتماعي المنشود، حسب بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لمجلس النواب على شبكة ” فايسبوك”.

كما اكد الغنوشي، خلال هذا اللقاء، الذي حضره مساعدة الرئيس المكلفة بالعلاقة مع المواطن والهيئات الدستورية جميلة دبش الكسيكسي، والخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي، على أهمية مشاركة المجتمع المدني في إرساء منوال تنموي جديد، يستجيب لطموحات الشعب التونسي في العيش في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية.

وأشاد بالعمل الجاد الذي يقوم به المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبما يقدمه من توصيات لفائدة أجهزة الدولة، ومؤسساتها، والمجتمع المدني، تساهم في تعزيز الحوار المجتمعي، والاستفادة منها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

دعا رئيس مجلس نواب الشعب، ومساعد الرئيس المكلفة بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني، المنتدى إلى تنظيم يوم دراسي بالشراكة مع الاكاديمية البرلمانية، حول إرساء منوال تنموي جديد، يجسد العدالة الاجتماعية بين الجهات ضمن وحدة الدولة العادلة.

وقدم رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالمناسبة، عرضا عن أنشطة المنتدى، وبرامج عمله المتصلة بمنوال التنمية، والتشخيص المعمق للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية ، وقضايا المرأة والمهاجرين، والدراسات المعمقة حول الهجرة السرية، والحركات الاحتجاجية الاجتماعية.

كما سلم الوفد رئيس المجلس تقريرا يتكون من ثلاثة أجزاء حول تغيير منوال التنمية في تونس، وإرساء منوال عادل ومستدام، حسب نص البلاغ.