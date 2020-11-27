سيدي بوزيد: تسجيل 26 اصابة وحالة وفاة و29 حالة شفاء بفيروس “كورونا

تم اليوم الجمعة بولاية سيدي بوزيد تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد وحالة وفاة تعود لامراة من معتمدية الرقاب، و29 حالة شفاء، ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات الى 1656 حالة منها 1171 حالة شفاء و66 حالة وفاة 25 مستوردة والباقي محلية، حسب ما اكده المدير الجهوي للصحة محمد زاهر الاحمدي ل(وات).

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الاولى من حيث تسجيلها للاصابات بالفيروس ب754 حالة تليها سيدي بوزيد الشرقية ب217 حالة، والسبالة ب128 حالة، والرقاب ب93 حالة، وبن عون ب83 حالة وجلمة ب77 حالة وبئر الحفي ب74 حالة والمكناسي ب64 حالة، واولاد حفوز ب62 حالة، والسوق الجديد ب42 حالة والمزونة ب35 حالة، ومنزل بوزيان ب16 حالة والسعيدة ب11 حالة.

وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها بسيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي 7988 تحليلا بعد رفع 69 عينة اليوم الجمعة، كما ارتفع عدد المصابين من اطارات واعوان الصحة الى 137 حالة منذ شهر فيفري بعد تسجيل 3 حالات جديدة.