هام: هذا موعد المصادقة على قانون الماليّة2021

أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 ان مكتبه المجتمع اليوم برئاسة طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيسه اطلع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2021 وانه قرّر إحالته على الجلسة العامة ليوم غد السبت 28 نوفمبر.

واضاف المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان المكتب أحال ايضا على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2019 وبرنامج عملها لسنة 2021.

وأشار الى انه تداول اثر ذلك في مواضيع تتصل بالنشاط الخارجي خاصة في ما يتعلق بتنشيط مجموعات الصداقة البرلمانية وبالإعداد لاحتضان مجلس نواب الشعب الدورة 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال سنة 2021.