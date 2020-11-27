السطو على نزل بالعاصمة.. وهذا ما تمّ الاستيلاء عليه

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، يوم الخميس، من الاطاحة بشابين من سكان وادي الليل وذلك على اثر تورطهما أول أمس في السطو على نزل بجهة باب سعدون والاستيلاء من داخله على خزنة حديدية.

وتفيد المعطيات المتوفرة أنّ المظنون فيهما نقلا الخزنة إلى منزل أحدهما وتمكنا من فتحها باستعمال آلة لقطع الحديد ” مالاديسك” وبداخلها مبلغ مالي قدره أكثر من ثلاثة الاف دينار ودفتر صكوك وجواز سفر تابعين لصاحب النزل.

وتمكن أعوان الأمن من حجز الخزنة وجزء من المبلغ المالي ودفتر الصكوك وجواز السفر واعادتها إلى المتضرر فيما تقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهما على ذمة البحث، وفق ما أكده مصدر أمني لموزاييك.