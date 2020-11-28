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باجة: تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2020/11/28 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

اظهرت التحاليل الفيروسية المجراة امس الجمعة، تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، منها 10 حالات بباجة المدينة (التى تسجل اعلى عدد اصابات منذ اسابيع) وتستور (8 حالات)، ومجاز الباب (5 حالات)، وعمدون(3 حالات)، وقبلاط (3 حالات)، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجة الى 2130 حالة

كما تم ايضا تسجيل ارتفاع في عدد الحالات التى تماثلت للشفاء من فيروس “كورونا”، حيث وصلت الى 1699 حالة بنسبة قارت ال80 بالمائة، علما ان عدد ضحايا الفيروس بلغ اجمالا 59 حالة وفاة توفي اغلبهم بالمستشفي الجهوى بمدينة باجة.

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