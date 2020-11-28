قبلي-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و83 اصابة جديدة

أعلن رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، اليوم السبت، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور هذا الوباء بالجهة الى .اليوم الى 71 حالة منها 70 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط

وأضاف الحداد، في تصريح لـ”وات”، انه تم ايضا تسجيل 83 حالة إصابة إضافية بالفيروس من بين نتائج العينات الواردة على الادارة الجهوية للصحة من المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المنتصب بالمصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بقبلي، و من احد المخابر الخاصة بولاية قابس، علاوة على نتائج عدد من التحاليل السريعة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ اكتشاف اول اصابة الى اليوم الى 1998 حالة منها 1887 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود.

وفي سياق متصل، اكد مدير المستشفى المحلي بدوز ، صولة رجب، اليوم لـ”وات”، على الشروع منذ عشية الامس في اجراء مسح موسّع للتقصي حول الاصابة بفيروس “كورونا” في معتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية باستعمال التحاليل السريعة والتي تم الانطلاق في إجرائها على العاملين في عدد من المؤسسات التربوية والتي أسفرت عن اكتشاف 17 حالة ايجابية من بين 193 تحليلا سريعا.

وأضاف المصدر ذاته أن الجهة الصحية بدوز سجلت منذ اعادة فتح الحدود الى اليوم اكثر من 745 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس منها 37 حالة وفاة، داعيا اهالي المنطقة إلى ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي وخاصة ارتداءالكمامات والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس