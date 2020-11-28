اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية منوبة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية منوبة إلى 146 حالة، بعد تسجيل حالتي (02) وفاة تتعلق الأولى بممرض (53 سنة) أصيل طبربة، توفي بمقر عمله بالمستشفى العسكري، وسجلت حالة الوفاة الثانية بوادي الليل وهي لامراة (72 سنة) توفيت بمستشفى الرابطة

يذكر أن ولاية منوبة سجلت 146 حالة وفاة (من بينها حالة وفاة بفرنسا)، وذلك من جملة 2002 حالة منذ بداية الجائحة، منها 1151 حالة شفاء و708 حالات لاتزال حاملة للفيروس.

* ولاية مدنين

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، حالة وفاة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك عدد الوفايات الناتجة عن هذا الفيروس الى 62 حالة، كما سجلت 44 اصابة جديدة (منها 3 اصابات وافدة من ليبيا و41 اصابة محلية)، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 1562 اصابة (منها اصابة عوني صحة من بين الاصابات الجديدة، مما يرفع العدد الجملي للاصابات في القطاع الصحي الى 76 اصابة).

وتتوزع الاصابات الجديدة حسب المعتمديات بين 11 اصابة ببن قردان، و10 اصابات بحومة السوق، و7 اصابات بميدون، و6 اصابات في كل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف، واصابة (01) بمدنين الجنوبية.

كما اظهرت العينات شفاء 36 شخصا من بينهم 12 حالة شفاء بحومة السوق، و7 حالات ببن قردان، و6 حالات بمدنين الشمالية، و4 حالات بمدنين الجنوبية، وحالتي (02) شفاء باجيم، وحالة شفاء (01) بكل من بني خداش وجرجيس.

* ولاية القصرين

رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين، 35 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالوباء منذ بدء الجائحة الى 2269 اصابة، وارتفع اجمالي حالات الشفاء بالجهة بدوره الى 1400 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات منذ بدء الموجة الثانية للوباء الى 103 حالات وفاة

* ولاية جندوبة

سجلت ولاية جندوبة يوم امس الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بمعتمدية بلطة بوعوان، ليصل اجمالي الوفيات الى حدود يوم امس الى 116 حالة وفاة.

كما تم تسجيل 22 إصابة جديدة بالفيروس توزعت بين جندوبة الشمالية ب09 حالات، وجندوبة بحالتين (02)، ومعتمدية بوسالم ب08 حالات، ومعتمدية بلطة بوعوان ب03 حالات، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” بالولاية منذ بداية الجائحة الى 1642 إصابة

* ولاية باجة

اظهرت التحاليل الفيروسية المجراة امس الجمعة، تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية باجة توزعت على باجة المدينة (10 حالات)، وتستور (8 حالات)، ومجاز الباب (5 حالات)، وعمدون(3 حالات)، وقبلاط (3 حالات)، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجة الى 2130 حالة

كما تم تسجيل ارتفاع في عدد الحالات التى تماثلت للشفاء حيث وصلت الى 1699 حالة بنسبة قارت ال80 بالمائة، وبلغ في المقابل اجمالي عدد ضحايا الفيروس 59 حالة وفاة

* ولاية صفاقس

ارتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس “كورونا” في ولاية صفاقس إلى 177 حالة وفاة بعد تسجيل 04 وفيات جديدة، كما ارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 6558 إصابة بعد تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة أمس الجمعة، وارتفع في المقابل عدد المتعافين من الوباء إلى 5374 حالة بعد تسجيل 118 حالة شفاء جديدة.

* ولاية قابس

أثبتت نتائج التحاليل اصابة 20 شخصا بفيروس “كورونا” بولاية قابس موزعة الى 07 اصابات بقابس الجنوبية، و04 اصابات بكل من قابس الغربية وقابس المدينة، و03 اصابات بمارث واصابة (01) بكل من المطوية والحامة.

وأرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات بالولاية الى 3165 اصابة تجاوز 2683 منهم مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، في حين توجد 482 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى من بينها 146 حالة بقابس الجنوبية، و107 حالات بقابس المدينة، و65 حالة بالحامة و35 حالة بغنوش.