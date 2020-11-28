منوبة:سجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة اليوم السبت ، ثلاث حالات وفاة جراء فيروس كورونا، بطبربة ووادي الليل والجديدة ، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة .

وارتفع بذلك عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة إلى 149 حالة وفاة منها ثلاث حالات جديدة تعلقت الاولى منها ،بمسن يبلغ من العمر 80 سنة اصيل وادي الليل توفي امس بمستشفى الرابطة ،وثبتت اصابته بفيروس كورونا .

اما الحالة الثانية فهي لكهل يبلغ من العمر 46 سنة اصيل منطقة طريق الشويقي بطبربة توفي الاولى بمسن ايضا بنفس المستشفى ووردت نتيجة اختبار الكوفيد 19 الخاصة به ايجابية.

كما توفي كهل يبلغ من العمر 57 سنة اصيل منطقة شواط بمعتمدية الجديدة اليوم السبت بمستشفى الرابطة ايضا بعد ثبوت اصابته بعدوى الفيروس سابقا.

وقد تولت بلديات وادي الليل وطبربة والجديدة القيام باجراءات جلب الجثامين من المستشفى المذكور وعمليات الدفن بمتابعة من اعوان حفظ الصحة بالادارة الجهوية للصحة بالجهة وذلك وفق البرتوكول الصحي والاجراءات الوقائية المشددة.

يُذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 2017 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 149 حالة وفاة (تم جلب جثمان حالة منها من فرنسا)، و1167 حالة شفاء فيما لاتزال 705 حالة نشيطة.