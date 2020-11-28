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تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يدعو منظوريه في شركة الجنوب للخدمات الى الاعتصام إلى حين صرف أجورهم

2020/11/28 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، اليوم السبت، منظوريه في شركة الجنوب للخدمات الى الدخول في اعتصام مفتوح في مواقع العمل بالحضائر، والمقر الاجتماعي، ودار المؤسسات البترولية، والمقر الاجتماعي لشركة “سيتاب” الى حين تمكينهم من كامل مستحقاتهم المالية والمتمثلة في اجور 3 أشهر.
وحمّل الاتحاد وفق ما جاء في بلاغ اعتصام المسؤولية للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية وللسلط وللشركات البترولية، وطالبهم بتمكين شركة الجنوب للخدمات من كامل مستحقاتها، وتنفيذ الالتزامات الواجبة عليهم طبقا للاتفاق الاخير وقرارات رئيس الحكومة حتى تضمن الشركة ديمومتها وتحافظ على توازناتها المالية، محذّرا ما قد ينجرّ عن عدم الايفاء بالتعهدات من تداعيات.

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