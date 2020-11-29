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ميزانية الدولة 2021: مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021

2020/11/29 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

واصل مجلس النواب الشعب، الاحد، مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021، بالنظر في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية للسنة القادمة وذلك بحضور مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة.

وضبطت نفقات رئاسة الجمهورية لسنة 2021، وفقا لتقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، في حدود 169 مليون دينار، منها 124 مليون دينار نفقات التاجير و25,5 مليون دينار نفقات التسيير.

وضبط مشروع ميزانية رئاسة الجمهورير نفقات التدخل تعهدا ودفعا لسنة 2021، بما يعادل 3,3 دينار بالاضافة الى تخصيص نفقات بقيمة 8,5 مليون دينار لقمة الفرنكفونية فيما وقدرت نفقات الاستثمار بعنوان سنة 2021، ب7,1 مليون دينار.

وحسب تقرير اللجنة فان نسبة تطور ميزانية رئاسة الجمهورية مقارنة بميزانية 2020 تقدر ب 17 بالمائة، ودون اعتبار المصاريف التي تم تخصيصها للقمة الفرنكفونية
فان نسبة التطور لا تتجاوز 11 بالمائة.

وتم تخصيص الجزء الكبير من الميزانية، حسب ذات التقرير، والذي يبلغ 74 بالمائة لنفقات التاجير و15 بالمائة لتفقات التسيير و4 بالمائة لنفقات الاستثمار.
وتتوزع ميزانية رئاسة الجمهورية الى 6 بالمائة مخصصة لبرنامج الامن القومي والعلاقات الخارجية باعتمادات تقدر ب10,5 مليون دينار مقابل 9,5 مليون دينار سنة 2020 ويستحوذ برنامج الامن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية على ارفع نسبة في الاعتمادات حيث تطلبت 76 بالمائة من الميزانية لتبلغ الاعتمادات المرصودة لهذا الباب 128 مليون دينار مقابل 106 مليون دينار سنة 2020.

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