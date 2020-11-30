سيدي بوزيد: تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 25 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وفق ما أفاد به كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي (وات)

وباحتساب الحصيلة المسجلة اليوم يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” في الجهة الى 1730 حالة من بينها 69 حالة وفاة

وتتوزع الاصابات الجديدة، وفق ذات المصدر، على معتمديات سيدي بوزيد الغربية (13 اصابة)، وسيدي بوزيد الشرقية (7 اصابات)، وبئر الحفي (اصابة واحدة)، وجلمة (اصابة واحدة) والرقاب (3 اصابات).

وأشار السعيدي الى ان عدد حالات الشفاء بلغ 1217 حالة شفاء بعد تسجيل 18 حالة شفاء جديدة.