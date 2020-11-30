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منوبة: تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2020/11/30 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفع عدد الوفيات بفيروس “كورونا” بولاية منوبة، اليوم الإثنين، إلى 153 حالة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، تم تسجيلها بدوار هيشر والمرناقية وطبربة، حسب معطيات صادرة عن الادارة الجهوية للصحة.
وتتعلق حالات الوفاة، برجل يبلغ من العمر 72 سنة، توفي أمس الأحد بمصحة خاصة، وحالة ثانية لشخص أصيل دوار هيشر ويبلغ من العمر 66 سنة، توفي امس بمستشفى الرابطة، ووردت نتيجة اختباره ايجابية، في حين تتعلق حالة الوفاة الثالثة بشخص سبعيني أصيل المرناقية، توفي، أمس الأحد، كذلك بمستشفى الرابطة.

يذكر أن ولاية منوبة، سجلت 153 حالة وفاة، وذلك من جملة 2066 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة، منها 1167 حالة شفاء، مقابل 749 حالة لاتزال حاملة للفيروس.

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