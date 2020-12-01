كوفيد 19 بالوسط المدرسي: بلوغ 27 حالة وفاة و3278 إصابة بالكورونا منذ انطلاق السنة الدراسية إلى حدود 27 نوفمبر الماضي

ارتفع بالوسط المدرسي كل من عدد الوفيات المسجلة جراء الإصابة بكوفيد 19 والعدد الجملي للإصابات بهذا الفيروس، على التوالي إلى 27 حالة وفاة و3278 إصابة منذ 15 سبتمبر الماضي إلى غاية يوم 27 نوفمبر الماضي، وفق آخر تحيين للوضع الصحي بالوسط المدرسي، نشرته، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين إلى الثلاثاء، وزارة التربية على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وفي المقابل ارتفع عدد حالات الشفاء خلال ذات الفترة إلى حدود 2333 حالة أي ما يعادل نسبة شفاء في حدود 71.2 بالمائة.

وتتوزع الإصابات بفيروس كورونا المسجلة منذ 15 سبتمبر 2020 بالوسط المدرسي، إلى 1376 إصابة في صفوف التلاميذ، و1513 إصابة في صفوف المدرسين، و305 اصابة بين إطارات الإشراف الإداري والبيداغوجي، والإداريين، والقيمين العامين، والقيمين والمرشدين التطبيقيين، إضافة إلى 84 إصابة في صفوف العملة.

أما عدد حالات الشفاء، فتتوزع إلى 1017 حالة في صفوف التلاميذ، و1048 حالة في صفوف المدرسين، و206 حالة في صفوف إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي، والإداريين، والقيمين العامين، والقيمين والمرشدين التطبيقيين، و62 حالة شفاء في صفوف العملة.