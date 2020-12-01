المنستير: تقدم موسم جني الزيتون بنسبة 23 في المائة

تقدّم موسم جني صابة الزيتون خلال الموسم الحالي بولاية المنستير، بنسبة 23 في المائة وذلك منذ انطلاقه يوم 4 نوفمبر الفارط، بعد أن تعطلت عملية الجني إثر نزول الأمطار الأخيرة، وفق ما ذكرته رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، منيرة الغربي سهلول.

وأضافت، ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن 85 معصرة تعمل بنظام متواصل بطاقة تحويل جملية يومية للزيتون تبلغ 644 طنا لتحويل صابة الزيتون بالجهة، المقدرة بحوالي 18 ألفا و800 طن، أي ما يعادل حوالي 3760 طنا، معتبرة انها صابة ضعيفة جدّا.

وأضافت، أنه تم تسجيل تراجع بنسبة 81 في المائة مقارنة بالموسم الفارط ،الذي عرف صابة قياسية بلغت 97 ألفا و400 طن من الزيتون، وبنسبة 70 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي البالغ 59 ألف طن من الزيتون، في حين يبلغ معدل نسبة استخراج الزيت بالجهة، 17 في المائة، علما وان نسبة استخراج للزيت ببنبلة تبلغ 20 في المائة، و18 في المائة بالمكنين.

ويتراوح سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الزيتون بين 1 دينار و100 مليم و1 دينار و300 مليم، ويتراوح سعر اللتر الواحد من الزيت بين 7 دينار و9 دينار، في حين أنّ سعر التحويل المرجعي للكيلوغرام الواحد من الزيتون يبلغ 150 مليما، غير أنّ الأسعار المتداولة لدى المعاصر تتراوح بين 130 و140 مليما، باعتبار أن الصابة خلال هذا الموسم ضعيفة جدّا.

وكانت ولاية المنستير سجلت خلال يومي 22 و23 نوفمبر الفارط نزول كميات هامّة من الأمطار كان أقصاها 101 مم بمعتمدية بني حسان، وأدناها 26 مم بالوردانين.