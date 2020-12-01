القصرين: 34 إصابة جديدة بفيروس “كورونا “المستجد و3 حالات وفاة

رصدت، المصالح الصحية بولاية القصرين، مساء أمس الإثنين، 34 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك عقب صدور نتائج تحاليل 98 عينة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 2400 إصابة.

وإرتفعت، بدورها حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، إلى 117 حالة وفاة، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، مساء أمس الاثنين، وفق ما ذكره لـ(وات)، مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، الدكتور منصف المحمدي.

وقال المحمدي، أن “الوضع الوبائي بالجهة يتسم بـالخطورة في الوقت الراهن نظرا للإرتفاع المتواصل لحالات الإصابة والوفاة بصفة يومية”، مرجعا ذلك إلى حالة التراخي والإستهتار من قبل المواطنين في مجال التقيد بمقتضيات البرتوكول الصحي من إرتداء الكمامات والتباعد الجسدي والالتزام بقواعد حفظ الصحة، وفق تقديره.

وشدد، في هذا السياق، على ضرورة الوعي بخطورة الوضع والتحلي بالمسؤولية، ولاسيما من قبل الأشخاص الحاملين للفيروس أو لأعراض المرض.