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القبض على 07 أشخاص بصدد التحضير لعملية هجرة غير نظامية ببنزرت..

2020/12/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

بناءً على توفر معلومات مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص بأحد المنازل بجهة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت بصدد التحضير لعملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وبعد ستشارة النيابة العمومية، داهمت وحدات منطقة الأمن الوطني ببنزرت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 30 نوفمبر و01 ديسمبر 2020 مقر إقامة أحد عناصر المجموعة وألقت القبض عليه رفقة 06 أشخاص وحجزت 02 محركات قوراب بحرية و200 لتر من البنزين و02 قوارب مطاطية وبعض اللوازم والأغراض البحرية للصيانة الميكانيكية.

بالتحري معهم، اعترفوا بأنهم بصدد التحضير لعملية هجرة غير نظامية باتجاه ايطاليا وقد اقتنوا المحركين من أحد الأشخاص بولاية تونس (جاري التعريف به).

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل “محاولة إجتياز الحدود البحرية خلسة” واتخاذ ا يتعين في شأنهم.

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