توقيع اتفاقية خط التمويل (في إطار تسهيل دعم كوفيد-19) بين “المؤسسة” وبنك كوريس الدولي – بوركينا فاسو

وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (المؤسسة)، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبنك كوريس الدولي – بوركينا فاسو، عضو مجموعة بنك كوريس، اتفاقية لتمويل شركات القطاع الخاص في بوركينا فاسو، المتضررة من جائحة كوفيد-19. وقع الاتفاقية كل من السيد أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والسيد دياكاريا واتارا، العضو المنتدب لبنك كوريس الدولي – بوركينا فاسو. وتنص هذه الاتفاقية على تقديم المؤسسة لخط تمويل بمبلغ 15 مليون يورو بصيغة تمويل مرابحة سلعية مخصص للنافذة الإسلامية للبنك.

بهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قائلاً: “سيستخدم خط التمويل المقدم لبنك كوريس الدولي – بوركينا فاسو لدعم الأنشطة الاقتصادية لشركات القطاع الخاص المؤهلة والتي تأثرت بجائحة كوفيد-19. هذا الخط هو جزء من حزمة دعم بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من المؤسسة لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من جائحة كوفيد-19 “.

من جانبه، أشاد السيد دياكاريا واتارا، الرئيس التنفيذي لبنك كوريس الدولي، بجودة الشراكة بين المؤسستين، وأشار إلى أن البنك استفاد في عام 2016 من الخط الأول بمبلغ 17 مليون يورو لمدة 4 سنوات. وقد مكنهم ذلك من دعم العديد من الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل المشاريع في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والزراعة، وصناعة الأغذية الزراعية، والنقل. كما عبر عن شكره للمؤسسة على تقديم هذا الخط في هذه الأوقات الصعبة حيث تحتاج البنوك إلى السيولة لدعم عملائها المتضررين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مجموعة بنك كوريس هي عميل قائم للمؤسسة وهذا الخط هو الثالث الذي تقدمه المؤسسة للمجموعة: بما في ذلك خط التمويل التي قدمته المؤسسة لصالح بنك كوريس الدولي – بوركينا فاسو، وبنك كوريس الدولي – مالي، بقيمة 17 مليون يورو في 2016، و6 مليون يورو في 2018، على التوالي.

منذ إنشائها وكدليل على التزامها الراسخ بتطوير القطاع الخاص داخل دولها الأعضاء، وسعت المؤسسة نطاق خطوط التمويل للعديد من المؤسسات المالية الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء لتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من طرف مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه السنوي الرابع والعشرين (24) الذي عقد في رجب 1420هـ (نوفمبر 1999م) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 بليون دولار أمريكي. ويتشكل هيكل المساهمين في رأسمالها من البنك الإسلامي للتنمية، و55 دولة عضو، و5 مؤسسات مالية من الدول الأعضاء.

تهدف المؤسسة إلى أن تلعب دورا مكملا لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل الوطنية في الدول الأعضاء من خلال التركيز على مؤسسات القطاع الخاص في أنشطتها وعملياتها المتنوعة بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية. فبالإضافة إلى التمويلات والخدمات المالية، فالمؤسسة تقدم خدمات استشارية وتوجيهية للحكومات ولمؤسسات القطاع الخاص من أجل تبني سياسات ترمي إلى تأسيس، وتوسيع وتحديث شركات القطاع الخاص، وتنمية أسواق رأس المال، ونهج أفضل الأساليب الإدارية، وتدعيم دور اقتصاد السوق. وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشاريع التنموية (مثل البنى التحتية وصناديق الأسهم الخاصة…) والتي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات. ولبلوغ كل هذه الأهداف تقوم المؤسسة بخلق وتدعيم علاقات تعاون وشراكة لترتيب تمويلات مشتركة أو جماعية. تطبق المؤسسة التكنلوجيا المالية (Fintech) لجعل التمويل أكثر كفاءة وشمولاً. تستفيد مؤسسات الخدمات المالية في الدول الأعضاء من ابتكارات التكنولوجيا المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وblockchain، وتحليلات البيانات، والخدمات السحابية. أنشأت المؤسسة منصة مرتكزة على علاقتها مع 119 مؤسسة مالية. ومن خلالهم، تسمح لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشكل عام والمؤسسة بشكل خاص من الوصول إلى الدولة المعنية وتوفر فرص التمويل المتاحة. تسمح المنصة للكيانات المالية للتعاون في تحديد فرص الاستثمار، وتبادل معلومات السوق ووضع الأساس للمعاملات المالية الفعلية داخل البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعبر الحدود.

نبذة عن وبنك كوريس الدولي – بوركينا فاسو:

بنك كوريس الدولي – بوركينا فاسو، أحد فروع مجموعة West African Financial Group ، Coris Holding هو بنك عالمي خاص في بوركينا فاسو برأس مال قدره 32 مليار فرنك CFA ومدرج في البورصة الإقليمية للأوراق المالية (BRVM) التابعة لـ UEMOA. من خلال رؤيته المتمثلة في كونه البنك المتخصص في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة / الشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، فقد كان رائدًا في سوق بوركينا فاسو منذ عام 2016.

إن الحفاظ على معايير الجودة وكبر شبكة البنك إلى جانب نموه المستمر مكنه من الحصول على العديد من الامتيازات الوطنية والدولية والحصول على تصنيف BBB + من وكالة تصنيف غرب إفريقيا ( WARA).

عملت خبرة بنك كوريس الدولي على تطوير مجموعة " كوريس" في المنطقة من خلال إنشاء فروع في 07 دول UEMOA: بنين، بوركينا فاسو ، كوت ديفوار ، غينيا كوناكري ، مالي والنيجر والسنغال وتوغو. يعتبر بنك كوريس الدولي – شريك رائد المؤسسة منذ عام 2014.