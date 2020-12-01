أحمد عظوم:”اطارات مسجديّة تتقاضى 400 دينار”

أقر وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم اليوم الثلاثاء غرة ديسمبر 2020 بأن ميزانية وزارة الشؤون الدينية ضعيفة نسبيا لكنها تطورت في السنوات الأخيرة مشيرا أن عددا من الإطارات المسجدية يتقاضون الأجر الأدنى المضمون أي في حدود 443 دينارا.

وأعلن وزير الشؤون الدينية في مجلس نواب الشعب عن بعث مرصد لرصد الإعتداءات على الإطارات المسجدية.

وتابع اأن الخط الأخضر الدي تم تركيزه تم بمساعدة المفوضية العامة لحقوق الإنسان مشيرا الى أن بعض الجمعيات التي تحدث عنها النواب لا تتعامل معها الوزارة وأبرز أنه تم إعداد دليل للأئمة من خلال التعاون مع الجمعيات.