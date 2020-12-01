عاجل: استقالة سماح مفتاح المستشارة الاعلامية لرئيس الحكومة..وهذه التفاصيل..

القبض على 07 أشخاص بصدد التحضير لعملية هجرة غير نظامية ببنزرت..

عاجل: حقائق صادمة تكشف لأول مرّة بخصوص ملفّ حادث عمدون

أم وابنها يسلبان أكثر من 80 ألف دينار من 18 شابا وفتاة..وهذه التفاصيل

المهدية : تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا أغلبها في قصور الساف والجم

2020/12/01 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ210 عينة، صدرت الثلاثاء، تسجيل 74 إصابة جديدة أغلبها بدائرتي الصحية بقصور الساف والجم.

وتوزعت الإصابات الجديدة، وفق الإدارة الجهوية للصحة، إلى 23 بقصور الساف ومثلها بالجم و11 بالمهدية و8 بالشابة و5 بسيدي علوان وإصابتين بأولاد الشامخ وإصابة واحدة بكل من شربان وهبيرة.

وشهدت الجهة، أيضا، تعافي 46 مصابا بالفيروس مما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 1380.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بولاية المهدية، منذ 8 مارس 2020 تاريخ تسجيل أول إصابة، 1912 منها 58 حالة وفاة و474 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn