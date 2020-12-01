المهدية : تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا أغلبها في قصور الساف والجم

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ210 عينة، صدرت الثلاثاء، تسجيل 74 إصابة جديدة أغلبها بدائرتي الصحية بقصور الساف والجم.

وتوزعت الإصابات الجديدة، وفق الإدارة الجهوية للصحة، إلى 23 بقصور الساف ومثلها بالجم و11 بالمهدية و8 بالشابة و5 بسيدي علوان وإصابتين بأولاد الشامخ وإصابة واحدة بكل من شربان وهبيرة.

وشهدت الجهة، أيضا، تعافي 46 مصابا بالفيروس مما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 1380.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بولاية المهدية، منذ 8 مارس 2020 تاريخ تسجيل أول إصابة، 1912 منها 58 حالة وفاة و474 حالة نشطة (حاملة للفيروس).