تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد اليوم الثلاثاء، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” و35 إصابة جديدة ارتفع معها العدد الجملي للإصابات بالجهة إلى 1765 حالة (25 مستوردة والباقي محلية) منها 1199 حالة شفاء و71 حالة وفاة.

وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بسيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي 8240 تحليلا بعد رفع 78عينة اليوم الثلاثاء.

ولاية قبلي

ذكر المدير الجهوي للصحة سمير مرزوق اليوم أنّه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى 76 حالة منها 75 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط

كما تمّ تسجيل 43 حالة إيجابية جديدة للإصابة بالفيروس من بين 120 عينة تم رفعها يوم 30 نوفمبر المنقضي، ووردت نتائجها فجر اليوم على الادارة الجهوية للصحة ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة منذ اكتشاف اول حالة ايجابية الى 2124 اصابة منها 2013 اصابة حالة تم تسجيلها خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس

ولاية الكاف

سجّلت ولاية الكاف، اليوم الثلاثاء، 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و87 حالة إصابة، لترتفع الحصيلة الوبائية منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 85 حالة وفاة 2722 إصابة شفيت منها 2290 حالة، وفق احصائيات الإدارة الجهوية للصحة بالكاف

وأوضحت مصالح الإدارة أنه تم تسجيل الحصيلة الجديدة بعد إجراء 172 تحليلا على عينات تم رفعها يومي 28 و29 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن 40 شخصا لا زالوا يخضعون الى العلاج في المستشفيات، 3 منهم في أقسام الانعاش.

ولاية المهدية

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ210 عينة، صدرت الثلاثاء، تسجيل 74 إصابة جديدة أغلبها بدائرتي الصحية بقصور الساف والجم.

وشهدت الجهة، أيضا، تعافي 46 مصابا بالفيروس مما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 1380.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بولاية المهدية، منذ 8 مارس 2020 تاريخ تسجيل أول إصابة، 1912 منها 58 حالة وفاة و474 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية قفصة

أودى فيروس كورونا المستجدّ، اليوم الثلاثاء، بحياة شخصين لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بسبب هذا الفيروس في الجهة منذ مارس الماضي إلى 76 حالة وفاة.

كما أعلنت الإدارة الجهوية للصحة خلال 24 ساعة الأخيرة عن رصد 67 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك من مجموع 126 عيّنة خضعت للتحليل.

من جهة أخرى، وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي بقفصة، بلغ مجموع المصابين منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي، 1713 مصابا، توفّي من بينهم 76 شخصا، وتعافى 1058 مصابا.

أمّا عدد المصابين الذين لايزالون يحملون الفيروس، فيبلغ حاليا 581 مصابا، عدد منهم يقيمون بأقسام كوفيد ـ19 بمستشفيات مدن قفصة، والمتلوي، والرديف.

ولاية نابل

ارتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد في ولاية نابل منذ بداية الجائحة وإلى غاية اليوم الثلاثاء ليبلغ 178 حالة وفاة من بينها 95 حالة تم تسجليها خلال شهر نوفمبر الفارط، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي،

وتم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء تسجيل 4 وفيات جديدة إلى جانب تسجيل 84 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، من مجموع 243 تحليلا مخبريا ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال حاملة للفيروس إلى 1096 حالة من بينها 65 حالة يقيم أصحابها في المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة.

وبيّن أن مجموع الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة ارتفع ليبلغ 6394 حالة، من بينها 5120 حالة تجاوزت مرحلة.