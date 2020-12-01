الكاف-كوفيد 19: تسجيل 4 حالات وفاة جديدة وإصابة 87 شخصا بالعدوى

سجلت ولاية الكاف، اليوم الثلاثاء، 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و87 حالة إصابة، لترتفع الحصيلة الوبائية منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 85 حالة وفاة 2722 إصابة شفيت منها 2290 حالة، وفق احصائيات الإدارة الجهوية للصحة بالكاف

وأوضحت مصالح الإدارة أنه تم تسجيل الحصيلة الجديدة بعد إجراء 172 تحليلا على عينات تم رفعها يومي 28 و29 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن 40 شخصا لا زالوا يخضعون الى العلاج في المستشفيات، 3 منهم في أقسام الانعاش.