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منوبة: تسجيل 43 اصابة جديدة و21 حالة شفاء وحالة وفاة بفيروس “كورونا”

2020/12/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية منوبة اليوم الاربعاء، 43 حالة اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و21 حالة شفاء وحالة وفاة (امس الثلاثاء)، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور (وات)

واضافت قدور أنّ عدد حالت الشفاء من الفيروس ارتفع الى 1201 حالة، وانه باحتساب حالات الاصابة الجديدة الموزعة بين منوبة وودوار هيشر والجديدة ووادي الليل والمرناقية والبطان وبرج العامري وطبربة، يرتفع عدد حاملي الفيروس بالجهة الى 768 حالة، منها 762 محل ايواء ذاتي و06 حالات ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (263 حالة)، وطبربة (177 حالة)، والجديدة (84 حالة)، ووادي اللّيل (73حالة)، والمرناقية (58 حالة)، ودوار هيشر(57 حالة)، وبرج العامري (30 حالة)، والبطان (26 حالة).

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 2122 اصابة، و154 حالة وفاة و1201 حالة شفاء.

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