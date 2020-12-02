انقلترا تمنح أول ترخيص لاستعمال تلقيح “بيونتيك فايزر” المضاد للكورونا

اعلنت وسائل اعلام اوروبية اليوم الاربعاء 2 ديسمبر 2020 ان لقاح “فايزر- بيونتيك” المضاد لكوفيد 19 حصل على ترخيص استثنائي من المملكة المتحدة ليصبح متوفرا بها اعتبارا من الاسبوع القادم.

ونقلت وسائل اعلام عن متحدث باسم الحكومة الانقليزية قوله ” وافقت الحكومة اليوم الاربعاء على توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الادوية ومنتجات الرعاية الصحية بالتصريح باستخدام لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد 19 ” مشيرا الى ان “اللقاح سوف يصبح متوفرا في كل انحاء المملكة المتحدة اعتبارا من الاسبوع المقبل”.

وتعتبر هذه اول موافقة على استعمال اللقاح الذي يحمل اسم “BNT162b2” على مستوى العالم.

وكانت شركة “بيونتيك” الألمانية وشريكتها “فايزر” الأمريكية قد اعلنا عن تقديم طلب للحصول على ترخيص لاستعمال اللقاح في دول الاتحاد الاوروبي على خطى مجموعة “موديرنا” وقالت الشركتان في بيان إنهما تقدمتا بطلب يوم الإثنين للوكالة الأوروبية للأدوية “للحصول على ترخيص مشروط لتسويق” لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات أنه فعال بنسبة 95% ضد كوفيد-19.

من جهتهاأعلنت وكالة الدواء الأوروبية أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم 29 ديسمبر الجاري”كموعد أقصى” للنظر في موافقة عاجلة لتسويق لقاح ضد كوفيد-19 الذي طورته “بايونتيك وفايزر”.