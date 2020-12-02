تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية زغوان

سجّلت ولاية زغوان، اليوم الأربعاء، حالتي وفاة جديدتين نتيجة الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد و37 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة إلى الى 60 حالة وفاة و1184 حالة إصابة منها 82 إصابة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية .

ولاية قبلي

سجّلت ولاية قبلي، اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و49 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات بالجهة منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 77 حالة (منها 76 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط)، وإجمالي عدد الاصابات منذ اكتشاف اول حالة ايجابية الى اليوم الى 2172 حالة (منها 2061 حالة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود).

ولاية القصرين

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء وباء ” كورونا” المستجد في ولاية القصرين منذ فتح الحدود في 27 جوان المنقضي إلى غاية اليوم إلى 118 حالة وفاة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة جديدة مساء أمس الثلاثاء.

وإرتفعت بدورها حالات الإصابة بالمرض إلى 2548 إصابة بعد تسجيل 130 إصابة جديدة مساء أمس عقب صدور نتائج تحاليل 271 عينة،” كما تماثل 16 مصابا للشفاء وغادروا اليوم المستشفى الجهوي بالقصرين، فيما يواصل 56 مصابا الإقامة في هذا المستشفى وفي المستشفيات المحلية منهم 3 أشخاص يخضعون للتنفس الإصطناعي بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بالقصرين.

ولاية صفاقس

تميّزت الحالة الوبائية الخاصة بتطورات تفشي فيروس “كورونا” في ولاية صفاقس بتسجيل 5 وفيات جديدة و153 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالجهة إلى 188 حالة وفاة، وعدد الحالات الحاملة للفيروس إلى 7072 حالة، كما ارتفه أيضا عدد حالات الشفاء إلى 5735 حالة بعد تماثل 91 مريضا للشفاء.

وقد تم رصد الإصابات المسجلة اليوم من بين 584 تحليلا منجزا أمس الثلاثاء، علما وأ ن عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي المرض في ولاية صفاقس قد فاق إلى حدّ الآن 30 ألف تحليل.

هذاويقيم حاليا 15 مريضا في أقسام العناية المركزة، و79 مريضا بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و28 مريضا بالمصحات الخاصة.

ولاية تونس

لم تسجل ولاية تونس خلال أيام السبت والأحد والاثنين أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت أمس الثلاثاء حالة وفاة وحيدة، ليبلغ العدد الجملي للوفايات بولاية تونس 452 شخصا منذ فتح الحدود موفى جوان المنقضي.

هذا وقد تم تسجيل شبه استقرار للحالات المكتشفة الجديدة التي تراوحت بين 40 و 50 حالة جديدة، حيث تم أمس تسجيل 44 إصابة جديدة ارتفع معها العدد الجملي للإصابات بالجهة إلى 4687 إصابة منذ إعادة فتح الحدود. منها 3076 حالة شفاء، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 1159 حالة.

وبيلغ حاليا عدد المقيمين بالمستشفيات 363 شخصا م(205 أشخاص في المستشفيات العمومية و 158 في المصحات الخاصة) منهم 121 شخصا يرقدون في العناية المركزة .

ولاية المهدية

سجّلت ولاية المهدية، اليوم الأربعاء، 30 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد صدور التحاليل المخبرية لـ40 عينة والتي أظهرت أن الدائرة الصحية بالجم رصدت أعلى عدد يومي من الإصابات بـ16 إصابة جديدة، وتوزعت باقي الإصابات، إلى 8 بالمهدية، وإصابتين (02) بكل من الشابة وقصور الساف، وإصابة واحدة (01) بدائرتي سيدي علوان وأولاد الشامخ.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ولاية المهدية، منذ بداية الجائحة، 1944 منها 58 حالة وفاة، و1374 حالة شفاء، و512 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية الكاف

– سجّلت، ولاية الكاف، اليوم الاربعاء، 52 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، بعد صدور نتائج 100 تحليل مخبري، لترتفع حصيلة الاصابات بالفيروس الى 2774 إصابة مؤكدة منذ إعادة فتح الحدود في جوان الفارط، فيما بلغ عددالمتعافين من المرض 2346 شخصا، ولايزال 419 شخصا في الحجر الصحي، و31 آخرون تحت المراقبة الطبية في المستشفيات، 3 منهم في قسم الانعاش.

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ارتفع معها العدد الجملي للاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 1793 حالة اصابة من بينها 11 حالات تقيم بالمستشفيات، و72 حالة وفاة، “.

ولاية تطاوين

سجّلت ولاية تطاوين خلال 24 ساعة الماضية عددا غير مسبوق من الاصابات بفيروس كورونا حيث تلقّت الادارة الجهوية للصحة، اليوم الاربعاء، نتائج 60 اصابة مؤكدة اكثر من نصفها في تطاوين الشمالية التي سجلت 33 إصابة، و16 اصابة في تطاوين الجنوبية، و6 اصابات في رمادة، واصابتان في غمراسن، واصابة واحدة في ذهيبة، ما يرفع العدد الجملي للمصابين بهذا الوباء في الجهة الى 942 إصابة منذ بداية الجائحة (منها 38 اصابة قبل إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي) منها 65 حالة وفاة (واحدة فقط قبل إعادة فتح الحدود).

ويخضع حاليا 186 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، ويتلقى 8 مصابين العلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و8 اخرون في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

ولاية بنزرت

ارتفع عدد حالات الشفاء العامة من فيروس “كورونا” المستجد في ولاية بنزرت إلى 2967 حالة شفاء من مجموع 3326 حالة اصابة منذ بداية الجائحة، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة الى حدود اليوم 194 حالة، وعدد حالات الوفاة الى 165 شخصا معدل أعمارهم 65 سنة بنسبة 74 بالمائة من الذكور والبقية أي 26 بالمائة من الاناث.

ولاية منوبة

سجلت ولاية منوبة اليوم الأربعاء حالتي وفاة جديدتين بمعتمدية طبربة، ارتفع معهما إجمالي عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 156 حالة وفاة، وذلك من جملة 2122 حالة إصابة منها1201 حالة شفاء و768 حالة نشيطة لا تزال حاملة للفيروس.