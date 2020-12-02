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القصرين: رصد 177 حالة إصابة بالكورونا وحالة وفاة واحدة في الوسطين المدرسي والجامعي

2020/12/02 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

رصدت مصالح الطب المدرسي والجامعي بولاية القصرين 177 حالة إصابة جراء فيروس “كورونا” المستجد، وحالة وفاة واحدة في الوسطين المدرسي والجامعي بالجهة، وذلك منذ مطلع العودة المدرسية والجامعية إلى حدود اليوم الإربعاء.

وتوزعت الإصابات بين 90 تلميذا و4 طلبة و62 بين معلمين وأساتذة و21 إطارا تربويا، وفق ما أفادت به “وات”، رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة، الدكتورة دلال المحمدي.

وبينت المحمدي أن ذات المصالح سجلت خلال الفترة المذكورة 80 حالة نشيطة و92 حالة شفاء، مضيفة أن الحملات التحسيسية التي تنفذها المصالح الصحية بالمؤسسات التربوية حول سبل التوقي من وباء كوفيد 19ـ متواصلة في سبيل كسر حلقات العدوى والحد من إنتشاره في الوسط المدرسي، في انتظار تنفيذها في المؤسسات الجامعية قريبا.

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