سليانة-كوفيد19: تسجيل إجمالي 1264إصابة و68 حالة وفاة منذ بداية الجائحة

بلغ عدد الاصابات بفيروس “كورونا” المستجد في ولاية سليانة، منذ بداية الجائحة الى غاية صباح اليوم الخميس، 1264 حالة مؤكدة من بينها 149 حالة في صفوف مهنيي الصحة أي بنسبة 12 بالمائة من اجمالي الإصابات، فيما بلغ عدد الجملي للوفيات 68 حالة، وفق ما صرّح به كاهية مدير الصحة الأساسية بالادارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير لـ”وات”.

وبيّن المتحدث ذاته أن ان الاصابات تتوزع بين 542 حالة بسليانة المدينة، و232 حالة بمكثر، و 86 حالة بالكريب، و77 بالروحية، و79 ببرقو، و71 بقعفور، و 65 بسيدي بورويس، و43 ببوعرادة، و40 بكسرى، و28 بالعروسة، مشيرا إلى أن من بين الاصابات المؤكدة 205 حالات تخضع حاليا للحجر الصحي الاجباري.

وأضاف ان عدد الحالات لكل مائة ألف سكان بلغ على المستوى الجهوي 555 حالة، موضحا أن ولاية سليانة لا تزال في مستوى تأهب عال جدا و أن الوضع الصحي لايزال دقيقا.

هذا وبلغ عدد حالات الايواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 16 حالة من بينها حالتان في الانعاش، في المقابل بلغ عدد حالات الايواء بالمستشفيات المحلية 9 حالات، وفق ذات المصدر.

وبخصوص مدى توفر الامكانيات اللوجيستية والبشرية ، أوضح الصغير أن الوضع تحت السيطرة من حيث عدد حالات الايواء بالمستشفى الجهوي بسليانة باعتبار ان طاقة الاستيعاب تبلغ 35 سريرا، وقد تم ايواء عدد من المصابين من ولايات مجاورة، مؤكدا أن الاطار الطبي والشبه الطبي على أتم الاستعداد لاستقبال أي مصاب من أي ولاية أخرى.

ودعا في نفس السياق الى ضرورة الالتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي وخاصة ارتداء الكمامة وغسل اليدين.