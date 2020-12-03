نابل: تسجيل حالتي وفاة جديدتين و91 حالة إصابة محلية جديدة

سجلت ولاية نابل، اليوم الخميس، حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 183 حالة وفاة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، عمر السليمي، في تصريح لمراسلة “وات” بالجهة.

وبين المصدر ذاته، مساء الخميس، أن حالة الوفاة الأولى تعود لرجل أصيل معتمدية قليبية يبلغ من العمر 78 سنة، وتوفي بمصحة خاصة بمنزل تميم، في حين تتعلق حالة الوفاة الثانية بامرأة في العقد السادس من عمرها أصيلة معتمدية الحمامات، وتوفيت بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل.

وأضاف السليمي أنه تم رصد 91 حالة إصابة محلية جديدة ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 6562 حالة، من بينها 5342 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، مشيرا إلى أنه تم رفع العزل الصحي عن 97 حالة خلال ال24 ساعة الماضية، باعتبار انهم تجاوزوا مرحلة نقل العدوى.

وبين أن عدد الحالات النشيطة التي لا تزال حاملة للفيروس يبلغ 1037 حالة، في حين يبلغ عدد المرضى المقيمين بالمؤسسات العامة والخاصة 61 حالة.