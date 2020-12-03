تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية زغوان

بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الجهةبلغ 1231 إصابة وذلك منذ 27 جوان الفارط، تاريخ إعادة فتح الحدود، منها 83 إصابة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية.

ذكر المدير الجهوي للصحة بزغوان، سهيل بالي، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المسجلة بالسجن المدني بصواف، ارتفع إلى 43 إصابة مؤكدة، على إثر تسجيل 25 إصابة جديدة بهذه المؤسسة السجنية، من بينها إصابة عون سجون.

ولاية قابس

سجّلت الجهة 6 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 85 حالة.

كما سجّلت 70 إصابة جديدة أفرزتها نتائج تحاليل 117 عينة وبلغ عدد الذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية إلى حد اليوم في ولاية قابس 2872 شخصا من بين 3346 شخصا ثبتت إصابتهم، فيما يبلغ إجمالي حالات العدوى النشطة 468 حالة.

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، 24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد وحالتي وفاة و19 حالة شفاء.

وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات إلى 1817 حالة (25 مستوردة والباقي محلية)، منها 1293حالة شفاء و74 حالة وفاة، كما ارتفع أيضا العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بسيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي إلى 8421 تحليلا بعد رفع 84 عينة اليوم.

ولاية منوبة

سجلت ولاية منوبة اليوم الخميس، حالتي وفاة، و10 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، بالإضافة إلى 03 حالات شفاء.

وارتفع دد حالات الشفاء من الفيروس إلى 1204 حالات شفاء، وانه باحتساب حالات الاصابة الجديدة يرتفع عدد حاملي الفيروس بالجهة الى 773 حالة منها 770 حالة محلّ إيواء ذاتي و03 حالات بالمؤسسات الاستشفائية.

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 2132 اصابة، و156 حالة وفاة و1204 حالة شفاء.

ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، 04 وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” (من مجموع 440 تحليلا مخبريا منجزا) و64 حالة شفاء، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة تم الكشف عنه اليوم الخميس.

ويقيم حاليا 16 مصابا بالفيروس في الأقسام المركّزة للمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالجهة، و77 بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و29 مريضا بالمصحات الخاصة.

وارتفع بناء على هذه المعطيات الجديدة للحالة الوبائية، عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس في الجهة إلى 192 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس إلى 7143 حالة، وعدد المتعافين إلى 5799 شخصا.

ولاية سليانة

بلغ عدد الاصابات بفيروس “كورونا” المستجد في ولاية سليانة، منذ بداية الجائحة الى غاية صباح اليوم الخميس، 1264 حالة مؤكدة من بينها 149 حالة في صفوف مهنيي الصحة أي بنسبة 12 بالمائة من اجمالي الإصابات، فيما بلغ عدد الجملي للوفيات 68 حالة

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ولاية المهدية

سجّلت الفرق الطبية المكلّفة بمتابعة جائحة كورونا بالمهدية، الخميس، 69 إصابة جديدة بالفيروس 27 إصابة منها بالدائرة الصحية في الجم وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية لـ165 عينة.

وسجلت أيضا حالة وفاة مواطنة أصيلة السواسي.

وأظهرت نتائج التحاليل تعافي 17 مصابا مما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 1391 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات، منذ 8 مارس 2020 تاريخ تسجيل أول إصابة بالجهة، 2013 منها 59 حالة وفاة و563 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية تطاوين

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين، اليوم الخميس، 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 67 حالة وفاة (واحدة منها فقط قبل إعادة فتح الحدود

في جوان المنقضي) و945 حالة إصابة (38 منها قبل إعادة فتح الحدود).

ويخضع حاليا 189 مصابا للحجر الصحي الذاتي، فيما يخضع 4 مصابين للعلاج بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و9 مصابين آخرين في مستشفيات عمومية ومصحات خاصة خارج الولاية.

ولاية الكاف

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و عن إصابة 28 شخصا بعدوى الفيروس، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 86 حالة وفاة و2802 حالة إصابة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي في ولاية الكاف.

وجاء في ذات التحيين أنه تم تسجيل الحصيلة الأخيرة بعد ورود نتائج 48 عينة تحليل تمّ رفعها يوم 01 ديسمبر الجاري.

وسجّلت الجهة تم خلال الأيام العشرة الأخيرة 446 حالة إصابة منها 47 حالة يخضع أصحابها إلى العلاج في المستشفيات من بينهم 4 اشخاص في قسم العناية المركزة بمستشفى