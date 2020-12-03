الكاف-كوفيد 19: تسجيل حالة وفاة جديدة و رصد 28 إصابة إضافية

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و عن إصابة 28 شخصا بعدوى الفيروس، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 86 حالة وفاة و2802 حالة إصابة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي في ولاية الكاف.

وجاء في ذات التحيين أنه تم تسجيل الحصيلة الأخيرة بعد ورود نتائج 48 عينة تحليل رفعها يوم 01 ديسمبر الجاري على الادارة الجهوية للصحة بالكاف.

هذا وقد تم خلال الأيام العشرة الأخيرة تسجيل 446 حالة منها 47 حالة يخضع أصحابها إلى العلاج في المستشفيات من بينهم 4 اشخاص في قسم العناية المركزة بمستشفى الكاف.