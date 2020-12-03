غلق الطّريق المحليّة رقم 565 بمرناق بداية من يوم غد الجمعة الى غابة الاحد المقبل

اعلنت وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية، عن غلق الطّريق المحليّة رقم 565 بين النّقطة الكيلومترية 7+500 بمنطقة الرّسالة مرناق من ولاية بن عروس (مفترق ط ج 34/ ط م 565) والنّقطة الكيلومترية 9+700 (مفترق ط م 565/ مسلك العلالقة الحوامد) على جميع أصناف العربات وذلك بداية من غد الجمعة الى غاية يوم الاحد 13 ديسمبر 2020.

وارجعت الوزارة هذا الغلق الوقتي الى إنجاز أشغال صيانة المنشأة المائيّة على وادي الكرد بالطّريق المحليّة رقم 565 على مستوى النّقطة الكيلومترية 9+058، وفق بلاغ لها الخميس.

ويمكن لمستعملي الطّريق المذكورة المرور عبر مسلك سيدي مخلوف بالنويجي للمتجهين إلى منطقة أحمد زايد وجبل الرّصاص والمرور عبر مسلكي العلالقة الحوامد للمتجهين إلى مرناق وقرمبالية.