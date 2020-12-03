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وزارة النقل تعكف على دراسة تمكين الشركة التونسية للملاحة من معدات جديدة خلال سنة 2022

2020/12/03 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كشف وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، الخميس ان الوزارة ستسرّع في الدّراسات لتمكين الشركة التونسية للملاحة من اقتناء بواخر جديدة خلال سنة 2022 وهي تعمل كذلك على تطوير خدمات المناطق اللوجستية.

وأضاف شقشوق، في إجابته على أسئلة عدد من نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها البرلمان لمناقشة مهمة وزارة النقل واللوجستيك، أنّ ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمحطة اللوجستية سيجنب تونس التبعية الى الموانئ المجاورة.

وشدّد على ان اهمية ميناء المياه العميقة بالنفضية تعود الى توفر رصيد عقاري يمتد على من 3 الاف هكتار مما يوفر منطقة لوجستية لاتتوفر في عدة مواقع اخرى. علما وان الوزارة ستحدث شركة للاشراف على المنطقة مطلع سنة 2021 .

وبيّن أنّ الوزارة قرّرت، خلال اجتماع عقد مؤخرا دمج بطاحات جربة تحت اشرافها وانها ستعمل على احداث شركة لتطوير النقل البحري الساحلي في تونس لتسهيل التنقل البحري.

وتطرّق شقشوق الى عدة ملفات اخرى من بينها سعى الوزارة الى ادخال بعض خطوط الشبكة الحديدية السريعة طور العمل وكذلك تسهيل تنفيذ مشروع مترو صفاقس الى جانب تقنين عمليات منح التراخيص .

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